{"_id":"6adb914e4001ab348f0adc7c","slug":"video-ras-technology-is-a-better-option-for-fish-farming-for-small-farmers-in-champawat-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंपावत: आरएएस तकनीक छोटे किसानों के लिए मछली पालन का बेहतर विकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंपावत: आरएएस तकनीक छोटे किसानों के लिए मछली पालन का बेहतर विकल्प
चंपावत में रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक छोटे किसानों के लिए मछली पालन का बेहतर विकल्प बन सकती है। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस प्लांट में छह यूनिट बनाई गई हैं। प्रत्येक यूनिट में आरएएस तकनीक से जुड़े आवश्यक उपकरण लगाए गए हैं।
इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य कम जमीन और सीमित पानी वाले क्षेत्रों में भी मछली पालन को बढ़ावा देना है। इसके जरिये कम जगह में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, कोरवाट जैसी उच्च मूल्य वाली मछली की बाजार में कीमत करीब 600 रुपये प्रति किलो है। टैंक आधारित मछली पालन से छोटे किसान अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।