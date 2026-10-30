कर्णप्रयाग में बारिश से बदला मौसम, ठंड बढ़ने पर घरों में दुबके लोग

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कर्णप्रयाग में शुक्रवार सुबह से हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। मौसम में आए बदलाव का असर जनजीवन पर भी दिखाई दिया। ठंड बढ़ने के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। बारिश के चलते बाजारों और सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम रही।

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