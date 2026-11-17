{"_id":"6afc6af0133797c4610a2831","slug":"video-problem-solved-for-the-next-month-and-a-half-vehicles-will-be-routed-via-simli-and-dimmar-on-the-nainisain-road-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बन गई बात: डेढ़ माह तक नैनीसैंण सड़क पर सिमली, डिम्मर से होते हुए चलेंगे वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बन गई बात: डेढ़ माह तक नैनीसैंण सड़क पर सिमली, डिम्मर से होते हुए चलेंगे वाहन
कर्णप्रयाग। तहसील मुख्यालय को कपीरी क्षेत्र के गांवों से जोड़ने वाली नैनीसैंण सड़क पर डेढ़ माह तक सिमली और डिम्मर होते हुए वाहन चलेंगे। बहुगुणानगर में सुरक्षा कार्यों के चलते कर्णप्रयाग की ओर से इस सड़क पर वाहनों का संचालन बंद किए जाने पर ग्रामीणों ने सहमति दी है।
नगर क्षेत्र के बहुगुणानगर भूघंसाव प्रभावित इलाके में सिंचाई विभाग सुरक्षा कार्य कर रहा है। मंडी समिति में पहले चरण की पाइलिंग और डि्रलिंग करने के बाद अब दूसरे चरण के काम नैनीसैंण सड़क पर होने हैं। इसके लिए सिंचाई विभाग लंबे समय से यातयात बंद करने की अनुमति मांग रहा है। कई बैठकों में बात नहीं बनने के बाद मंगलवार को गौचर में एसडीएम अलकेश नौडियाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस पर सहमति बनने के बाद सिमली-डिम्मर सड़क के सुधारीकरण के बाद नैनीसैंण सड़क को कर्णप्रयाग की ओर से बंद करने का निर्णय लिया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।