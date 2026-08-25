कर्णप्रयाग: त्योहारी सीजन में दुकानों, ढाबों में साफ सफाई करने के दिए निर्देश, जारी रहेगा अभियान

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आगामी त्योहार के मद्देनजर प्रशासन, खाद्य विभाग की टीम ने होटलों, ढाबो, आदि दुकानों में सघन निरिक्षण किया। निरिक्षण में होटलों, ढाबो में साफ सफाई, एक्पायरी, भंडारण की जांच की गई। उपजिलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने कहा कि आगामी त्योहारो में लोगो को शुद्ध और अच्छी क्वालिटी की चीजें उपलब्ध हो। व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों की नियमित साफ सफाई करते रहें। प्रशासन की ओर से लगातार अभियान जारी रहेगा। इस मौके पर खाद्य अधिकारी क्रांति कुकरेती आदि मौजूद रहे।

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