{"_id":"6ae5bf6a288fb8d51e044059","slug":"video-chamoliswami-avimukteshwaranand-has-demanded-an-impartial-investigation-into-the-helicopter-crash-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की हेलिकॉप्टर हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की हेलिकॉप्टर हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग
बदरीनाथ धाम से लौट रहे कर्नाटक के छह श्रद्धालुओं की हेलिकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत पर ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी, मौसम की अनदेखी या व्यावसायिक आपाधापी जैसे पहलुओं की जांच होनी चाहिए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उड्डयन सुरक्षा मानकों को सख्त करने पर जोर दिया। उन्होंने बदरीनाथ धाम की प्राचीन परंपरा और आध्यात्मिक मर्यादा बनाए रखने की बात भी कही। उनके अनुसार, धाम परिसर और यात्रा मार्ग पर डीजे, नाच-गाना और मनोरंजन कार्यक्रम तीर्थस्थल की गरिमा के विपरीत हैं। ऐसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए स्पष्ट और कठोर नीति बनाई जानी चाहिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।