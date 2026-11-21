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कर्णप्रयाग पहुंची श्री शंकराचार्य संदेश यात्रा, स्थानीय लोगों ने किया स्वागत
कर्णप्रयाग में शनिवार को 21 दिवसीय श्री शंकराचार्य संदेश यात्रा पहुंची। स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं से यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने कर्णमंदिर परिसर में पूजा-अर्चना की। यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रत्यक्चैतन्यमुकुन्दानन्द गिरी ने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वानंद के आदेश पर 21 नवंबर से 12 दिसंबर तक यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य विभिन्न तीर्थस्थलों तक पहुंचकर सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना और स्थानीय लोगों से संवाद करना है।
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