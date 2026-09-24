Chamoli News: ऑनलाइन गवाही को बढ़ावा देने के निर्देश

जिलाधिकारी ने प्रशासनिक कार्यों, कानून-व्यवस्था समेत कई मामलों की समीक्षा बैठक कीदोषमुक्ति और दोषसिद्धि दर में सुधार लाने को कहासंवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बृहस्पतिवार को प्रशासनिक कार्यों, कानून-व्यवस्था, राजस्व वसूली और जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग बेहतर समन्वय के साथ प्रभावी कार्ययोजना बनाकर राजस्व वसूली में तेजी लाएं। डीएम ने दोषमुक्ति और दोषसिद्धि दर में सुधार लाने को कहा। साथ ही जरूरत के अनुसार ऑनलाइन गवाही को बढ़ावा देने के निर्देश दिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया को सुगम और समयबद्ध बनाया जा सके।बैठक में बताया गया कि खनन विभाग ने अगस्त तक 50 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 33 प्रतिशत जबकि आबकारी विभाग ने 99 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 49 प्रतिशत राजस्व वसूली की है। डीएम ने परिवहन, खनन, खाद्य पूर्ति और आबकारी विभाग को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को नियमित न्यायालयों में बैठकर वादों की सुनवाई करने तथा पुराने और लंबित राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। अवैध खनन, ओवरलोडिंग और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित जांच और छापा मारकर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम विवेक प्रकाश, एसडीएम चमोली आरके पांडेय, सीओ मदन सिंह बिष्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।