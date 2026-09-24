Chamoli News: पितृ विसर्जन का अवकाश निरस्त किया
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 24 Sep 2026 07:18 PM IST
विज्ञापन
गोपेश्वर। जिलाधिकारी चमोली ने वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाश की सूची में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब 11 नवंबर (बुधवार) को भाई दूज के अवसर पर जनपद में स्थानीय अवकाश रहेगा। पूर्व में 10 अक्तूबर को पितृ विसर्जन के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया था जिसे निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अन्य स्थानीय अवकाश पूर्ववत रहेंगे। 18 नवंबर को गोपेश्वर मेले तथा 23 दिसंबर को अनसूया मेला और दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश यथावत रहेंगे। संवाद
विज्ञापन