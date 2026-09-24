फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Holiday for Pitru Visarjan cancelled.

Chamoli News: पितृ विसर्जन का अवकाश निरस्त किया

Thu, 24 Sep 2026 07:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 24 Sep 2026 07:18 PM IST
विज्ञापन
Holiday for Pitru Visarjan cancelled.
गोपेश्वर। जिलाधिकारी चमोली ने वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाश की सूची में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब 11 नवंबर (बुधवार) को भाई दूज के अवसर पर जनपद में स्थानीय अवकाश रहेगा। पूर्व में 10 अक्तूबर को पितृ विसर्जन के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया था जिसे निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अन्य स्थानीय अवकाश पूर्ववत रहेंगे। 18 नवंबर को गोपेश्वर मेले तथा 23 दिसंबर को अनसूया मेला और दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश यथावत रहेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed