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चमोली: सीमांत गांव द्रोणागिरी में भूस्खलन से खतरे की जद में आए कई मकान

Alka Tyagi

Updated Sun, 27 Sep 2026 07:11 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 07:11 PM IST







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ज्योतिर्मठ। लगातार हो रही बारिश के चलते विकासखंड के सीमांत गांव द्रोणागिरी में भूस्खलन होने से कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं, और गांव को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ... और पढ़ें

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