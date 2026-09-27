Chamoli News: रुद्रनाथ मार्ग पर घोड़े से खाई में गिरा यात्री, सुबह किया रेस्क्यू

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रातभर खाई में पड़ा रहा चेन्नई का यात्रीसंवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर शनिवार देर रात घोड़े से गिरकर चेन्नई का एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। यात्री रातभर खाई में पड़ा रहा। रविवार सुबह सूचना मिलने पर वन विभाग, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसे खाई से निकालकर जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया।चेन्नई निवासी अशोक (36) पुत्र श्रीकांत अपने साथियों के साथ रुद्रनाथ की यात्रा पर आए थे। शनिवार देर रात वह घोड़े से लौट रहे थे। रात करीब दो से ढाई बजे के बीच पुंग खर्क में अंधेरा होने के कारण घोड़ा फिसल गया और अशोक गहरी खाई में जा गिरे। हादसे वाली जगह पर झाड़ियां और पत्थर कम होने से उन्हें अपेक्षाकृत कम चोटें आईं लेकिन वह उठने में असमर्थ थे। साथियों ने उन्हें खाई से निकालने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। शनिवार सुबह से हो रही बारिश के कारण क्षेत्र में ठंड भी बढ़ गई थी। ऐसे में साथियों और स्थानीय लोगों ने खाई में ही तिरपाल और कंबल पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित रखा। रविवार सुबह सूचना मिलने पर बीट अधिकारी चंद्रमोहन रावत और राजेंद्र रावत सहित वन कर्मी, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने काफी मशक्कत के बाद अशोक को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद चारपाई के सहारे सड़क तक पहुंचाकर एंबुलेंस से जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया।इंसेटरात में यात्रा करने से हुआ हादसावन विभाग के अधिकारियों ने घोड़ा संचालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि यात्रियों ने रात में ही नीचे जाने की जिद की थी। अंधेरा होने के कारण घोड़ा फिसल गया। हादसे वाली जगह पर रास्ता चौड़ा होने के बावजूद अंधेरे में दुर्घटना हो गई।