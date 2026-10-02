{"_id":"6abf5a791f5821eb330692f6","slug":"video-21-km-half-marathon-organized-in-gairsain-chamoli-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गैरसैंण में 21 किमी हाफ मैराथन का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गैरसैंण में दो अक्तूबर को फ्रेंड्स क्लब गैरसैंण और आरके जेएसएनएसएन मेमो. इंटर कॉलेज के संयुक्त आयोजन में गैरसैंण मैराथन-2026 हुई। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में महिला और पुरुष धावकों ने अलग-अलग वर्गों में प्रतिभाग किया। महिला वर्ग में 73 और पुरुष वर्ग में 196 रजिस्ट्रेशन हुए। मैराथन का शुभारंभ भराड़ीसैंण हेलीपैड से हुआ, जहां से धावक दिवालीखाल होते हुए ढोल बाजण पहुंचे। इसके बाद धावक वापस भराड़ीसैंण स्थित स्टार्टिंग प्वाइंट पर पहुंचे।

... और पढ़ें