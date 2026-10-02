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हेमकुंड साहिब: यात्रा का अंतिम चरण, बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़; 10 अक्तूबर को होने हैं कपाट बंद

Fri, 02 Oct 2026 11:03 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली) Published by: Renu Saklani Updated Fri, 02 Oct 2026 11:03 AM IST
सार

सालभर की प्रतीक्षा के बाद पवित्र हेमकुंड साहिब में दर्शन का सिलसिला अब विराम की ओर है। कपाट बंद होने में कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु धाम की ओर पहुंच रहे हैं।

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Hemkund sahib yatra enters final phase rush of pilgrims increases ahead of october 10 closure
हेमकुंड साहिब - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 10 अक्तूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यात्रा समाप्त होने से पहले धाम में मत्था टेकने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है।

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आगामी 10 अक्तूबर को हेमकुंड साहिब में इस वर्ष की अंतिम अरदास होगी। इसके बाद कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि कपाट बंद करने को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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उन्होंने बताया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 3 लाख 58 हजार से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।

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