हेमकुंड साहिब: यात्रा का अंतिम चरण, बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़; 10 अक्तूबर को होने हैं कपाट बंद
सालभर की प्रतीक्षा के बाद पवित्र हेमकुंड साहिब में दर्शन का सिलसिला अब विराम की ओर है। कपाट बंद होने में कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु धाम की ओर पहुंच रहे हैं।
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हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 10 अक्तूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यात्रा समाप्त होने से पहले धाम में मत्था टेकने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है।
आगामी 10 अक्तूबर को हेमकुंड साहिब में इस वर्ष की अंतिम अरदास होगी। इसके बाद कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि कपाट बंद करने को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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उन्होंने बताया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 3 लाख 58 हजार से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।