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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Fifth Border Mountain Children Science Festival begins today in Bageshwar

वीडियो: बागेश्वर में आज से पांचवें सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का आगाज, सीएम धामी करेंगे शुभारंभ

Fri, 09 Oct 2026 12:41 AM IST
Heera
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Updated Fri, 09 Oct 2026 12:41 AM IST
Fifth Border Mountain Children Science Festival begins today in Bageshwar
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) की ओर से दो दिवसीय राज्य स्तरीय पांचवें सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुक्रवार से भव्य आगाज होने जा रहा है। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, मंडलसेरा में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के उद्घाटन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंच रहे हैं। सीएम के आगमन और दो दिवसीय आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला संयोजक दीप चंद्र जोशी ने बताया कि यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत की विशेष पहल पर यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान को प्रयोगशालाओं से निकालकर सीमांत और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों तक पहुंचाना है, ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अभिरुचि पैदा हो सके।
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