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लाथी-धरमघर मोटर मार्ग के इस हिस्से में बरसात में गधेरे का जलस्तर बढ़ने पर वाहनों की आवाजाही तो रुकती ही है, साथ ही पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता जोखिम भरा और बाधित हो जाता है। लंबे समय से ग्रामीण इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए लोनिवि ने तकनीकी आकलन के बाद 36 मीटर लंबे स्टील गार्डर पुल की डीपीआर और 406 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया और स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है। पुल बनने से बरसात में भी क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था सुचारु रहने की उम्मीद जगी है।कोटलाथी-धरमघर मोटरमार्ग के किमी 17 में 36 मीटर स्टील गार्डर पुल के लिए 406 लाख रुपये का प्रस्ताव और डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी गई है। शासन से बजट स्वीकृत होने के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।- अमित कुमार पटेल, ईई, लोनिवि कपकोट