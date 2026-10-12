औरंगाबाद में पतंग की दुकानों पर पुलिस की छापेमारी, VIDEO

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लक्सा थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में हालिया घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने पतंग बेचने वाली कई दुकानों पर छापेमारी की। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ दुकानों पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। पुलिस की कार्रवाई से दुकानदारों में हलचल रही। छापेमारी के दौरान किन वस्तुओं की जांच की गई और क्या बरामद हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

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