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चीनी मांझे से कारोबारी की मौत के बाद पतंगबाजों की तलाश, पुलिस ने उड़ाया ड्रोन; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Mon, 12 Oct 2026 02:24 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 02:24 PM IST







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कज्जाकपुरा ओवरब्रिज पर चीनी मांझे की चपेट में आने से साड़ी कारोबारी सुनील कुमार गुजराती की मौत के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। पतंग उड़ाने वालों को चिह्नित करने के लिए जैतपुरा पुलिस ने सरैया और आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की। पुलिस प्रतिबंधित मांझे के इस्तेमाल पर नजर रख रही है। ... और पढ़ें

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