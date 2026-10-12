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चीनी मांझे से कारोबारी की मौत के बाद पतंगबाजों की तलाश, पुलिस ने उड़ाया ड्रोन; VIDEO

Mon, 12 Oct 2026 02:24 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:24 PM IST
Drone Surveillance After Businessman’s Death Due to Chinese Manjha in Varanasi
कज्जाकपुरा ओवरब्रिज पर चीनी मांझे की चपेट में आने से साड़ी कारोबारी सुनील कुमार गुजराती की मौत के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। पतंग उड़ाने वालों को चिह्नित करने के लिए जैतपुरा पुलिस ने सरैया और आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की। पुलिस प्रतिबंधित मांझे के इस्तेमाल पर नजर रख रही है।
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