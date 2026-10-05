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वडनगर से वाराणसी जा रही भाजपा की सेवा संकल्प अभियान यात्रा ओबरा विधानसभा पहुंची, VIDEO
सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी जा रही भाजपा की सेवा संकल्प यात्रा रविवार को जनपद में पहुंची। जिले की सीमा ओबरा विधानसभा में प्रवेश करते ही विभिन्न स्थानों पर यात्रा का पुष्प वर्षाकर स्वागत किया गया। वहीं ओबरा विधानसभा के ओबरा स्थित श्री राम मंदिर के मानस भवन पर समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सेवा यात्रियों पर पुष्पवर्षा एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया।
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