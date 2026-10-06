{"_id":"6ac4b15e438d89b2d3038467","slug":"video-small-traders-are-avoiding-online-payments-and-emphasizing-cash-payments-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: छोटे व्यापारी ऑनलाइन भुगतान से बच रहे, नकद भुगतान पर दे रहे जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में छोटे व्यापारी ऑनलाइन भुगतान लेने से कतरा रहे हैं। वे ग्राहकों से नकद भुगतान पर जोर दे रहे हैं। कारोबारियों को ऑनलाइन भुगतान में रुपये कटने या फंसने का डर है। फर्नीचर व्यापारी अनवार खां ने बताया कि 750 रुपये के भुगतान पर 79 रुपये कट गए थे। उन्होंने 15 अक्तूबर से ऑनलाइन भुगतान बंद करने की बात कही। व्यापारियों ने जीएसटी और एमडीआर चार्ज पर स्थिति स्पष्ट न होने का जिक्र किया।

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