{"_id":"6ac4b15e438d89b2d3038467","slug":"video-small-traders-are-avoiding-online-payments-and-emphasizing-cash-payments-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: छोटे व्यापारी ऑनलाइन भुगतान से बच रहे, नकद भुगतान पर दे रहे जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: छोटे व्यापारी ऑनलाइन भुगतान से बच रहे, नकद भुगतान पर दे रहे जोर
शाहजहांपुर में छोटे व्यापारी ऑनलाइन भुगतान लेने से कतरा रहे हैं। वे ग्राहकों से नकद भुगतान पर जोर दे रहे हैं। कारोबारियों को ऑनलाइन भुगतान में रुपये कटने या फंसने का डर है। फर्नीचर व्यापारी अनवार खां ने बताया कि 750 रुपये के भुगतान पर 79 रुपये कट गए थे। उन्होंने 15 अक्तूबर से ऑनलाइन भुगतान बंद करने की बात कही। व्यापारियों ने जीएसटी और एमडीआर चार्ज पर स्थिति स्पष्ट न होने का जिक्र किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।