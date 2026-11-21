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शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से मारपीट के विरोध में शनिवार को जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। डॉक्टरों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। इससे ओपीडी सेवा ठप रहीं और दूर-दराज से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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