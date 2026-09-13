{"_id":"6aa6569bf6bf5e1501034954","slug":"video-police-encounter-in-sant-kabir-nagar-cow-smuggler-shot-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर में पुलिस मुठभेड़, गौ तस्कर को लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनघटा क्षेत्र के कुआनों नदी के मैली गांव के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को गोली लगी है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। इससे पहले पुलिस इस मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। धनघटा के खाजों गांव में गोकशी की घटना हुई थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी।

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