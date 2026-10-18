{"_id":"6ad455a1363eaf6cf7008d89","slug":"video-woman-dies-after-bike-skids-on-a-pothole-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: हाईवे पर गड्ढे के कारण फिसली बाइक, सड़क पर गिरने से महिला की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह अप्सरा नदी पुल के पास हुए हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने बेटे के साथ बाइक से घर लौट रही थी। बाइक सड़क पर गड्ढे से बचने के प्रयास में फिसल गई। पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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