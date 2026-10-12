{"_id":"6accaa10e31bbfb6550784ef","slug":"video-mission-shakti-rally-take-out-in-pilibhit-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: मिशन शक्ति की रैली से दिया महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण का संदेश, देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोमवार को शहर में मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के तहत रैली निकाली गई। टनकपुर हाईवे से निकली रैली के जरिये लोगों को महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण का संदेश दिया गया। इसमें एएसपी हिमांशु गौरव और सीओ ट्रैफिक समेत पुलिसकर्मी शामिल हुए। जिले में मिशन शक्ति अभियान के छठे चरण के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम करना और जरूरत पड़ने पर पुलिस से मदद लेने के लिए प्रेरित करना है। रैली के दौरान महिला सुरक्षा से संबंधित संदेशों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। एएसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वायड, शक्ति दीदी, यूपी-112, वूमेन पावर लाइन 1090 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को आत्मरक्षा के उपायों, कानूनी अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर किसी भी तरह के उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की जा रही है।

... और पढ़ें