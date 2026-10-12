लखनऊ जा रहे NHM नेताओं को बरेली में हिरासत में लेने पर हंगामा, मुजफ्फरनगर में CMO कार्यालय पर प्रदर्शन; कर्मचारियों ने की नारेबाजी

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मुजफ्फरनगर से लखनऊ में प्रस्तावित धरने में शामिल होने जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. सचिन जैन समेत अन्य नेताओं को बरेली के शाहगंज थाने में हिरासत में लिए जाने की सूचना मिली। देर रात इसकी जानकारी मिलने पर कर्मचारियों ने CMO कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। संगठन के जिला अध्यक्ष समेत 50 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर लखनऊ जा रहे थे। प्रदर्शन में डॉ. फैसल, डॉ. शमशेर और डॉ. सुदेश वर्मा भी शामिल रहे।

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