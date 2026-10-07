विभिन्न मांगों को लेकर समूह की महिलाओं का प्रदर्शन, VIDEO

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विभिन्न मांगों को लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बुधवार को विकास भवन परिसर में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए समस्याओं के समाधान और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अपनी मांगों से जुड़े ज्ञापन अधिकारियों को सौंपे और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

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