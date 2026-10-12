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मेरठ: डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, सपा कार्यकर्ताओं ने किया नमन; समाजवादी विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

Dimple Sirohi

Updated Mon, 12 Oct 2026 02:13 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 02:13 PM IST







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मेरठ में जेल रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वक्ताओं ने डॉ. लोहिया के समाजवादी विचारों और समता के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ... और पढ़ें

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