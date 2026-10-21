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मेरठ में अखंड भारत रैली: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में तिरंगा लेकर उतरे युवा, भारत माता के जयकारों से गूंजा मैदान

Dimple Sirohi

Updated Wed, 21 Oct 2026 12:18 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 12:18 PM IST







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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुभारती यूनिवर्सिटी की ओर से अखंड भारत रैली का आयोजन किया गया। रैली में छात्र-छात्राओं ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता के जयकारे लगाए। देशभक्ति गीतों से पूरा माहौल राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग गया। युवाओं के उत्साह और जोश के बीच आयोजित रैली ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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