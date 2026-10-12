{"_id":"6acc9dacdad85d634b02ed86","slug":"video-meerut-students-protest-against-cjp-in-meerut-extend-support-to-delhi-police-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सीजेपी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, कमिश्नरी चौराहे पर लगाए नारे; दिल्ली पुलिस के समर्थन में उतरे NAS और मेरठ कॉलेज के छात्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: सीजेपी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, कमिश्नरी चौराहे पर लगाए नारे; दिल्ली पुलिस के समर्थन में उतरे NAS और मेरठ कॉलेज के छात्र

Dimple Sirohi

Updated Mon, 12 Oct 2026 02:13 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 02:13 PM IST







Link Copied



मेरठ में सोमवार को कमिश्नरी चौराहे पर एनएएस कॉलेज और मेरठ कॉलेज के छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारे लगाए और CJP के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में कुशाल गिरी, अंकित, मन्नू, पंडित प्रशांत, आशु, रजत और मोनू समेत कई छात्र मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन