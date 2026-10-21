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Meerut: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में अखंड भारत कार्यक्रम की धूम, छात्राओं की प्रस्तुति ने बांधा समां

Dimple Sirohi

Updated Wed, 21 Oct 2026 02:36 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 02:36 PM IST







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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित अखंड भारत कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम के दौरान मंच पर अतिथि और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। छात्राओं की प्रस्तुतियों ने समारोह में देशभक्ति का रंग भर दिया। आयोजन में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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