Meerut: गांधी बाग क्रिकेट मैदान में मेरठ रेड और आगरा के बीच मैच

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गांधी बाग क्रिकेट मैदान में चल रही 17वीं मास्टर वैभव टी 20 चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को दो मैच खेले जा रहे हैं। मेरठ रेड और आगरा की टीम के बीच रोमांचक मुकाबला चल रहा है। 15 सितंबर से ग्रुप बी के मुकाबले शुरू होंगे। 18 को सेमीफाइनल और 19 को फाइनल मैच होगा।

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