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Meerut: एक साल बाद भी अधूरा है निर्माण कार्य, बरसी मनाकर जताया विरोध

Mohd Mustakim

Updated Sun, 13 Sep 2026 12:52 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 12:52 PM IST







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वेस्टर्न कचहरी रोड पर सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत चल रहा विकास कार्य एक साल बाद भी नहीं हो पाया है। काम आधा अधूरा हुआ है। इसके विरोध में कचहरी पुल स्थित चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के नीचे संदीप पहल एवं अन्य लोगों ने इस कार्य की बरसी मनाई। ... और पढ़ें

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