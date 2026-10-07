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Meerut: अग्रवाल सेवा ट्रस्ट की बैठक में भगवान अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 12:28 PM IST







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मेरठ के बाउंड्री रोड स्थित हीरा स्वीट्स पर अग्रवाल सेवा ट्रस्ट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान अग्रसेन की जयंती इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती समारोह को लेकर तैयारियों पर भी चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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