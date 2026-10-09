Meerut: छावनी रामलीला की शिव बरात में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ डोले पर विवाद, हिंदू संगठनों का हंगामा

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मेरठ में छावनी रामलीला की ओर से निकलने वाली शिव बरात में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक डोला शामिल करने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने आयोजकों को डोला शामिल न करने की हिदायत दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के सदस्यों ने विरोध जताया और डोला शामिल करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि डोला शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। बालाजी मंदिर के महंत महेंद्र दास ने कहा कि डोले के माध्यम से परिवारों की बेटियों को जागरूक करने और उन्हें अपने धर्म से जुड़े रहने की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है।

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