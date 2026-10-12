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मेरठ: बारिश-ओलावृष्टि के बाद बढ़ी ठंड, सर्दी-जुकाम और बुखार के मरीज बढ़े; जिला मेडिकल अस्पताल में उमड़ी भीड़, दवा काउंटर पर लंबी कतारें

Dimple Sirohi

Updated Mon, 12 Oct 2026 02:13 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 02:13 PM IST

रविवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम में अचानक ठंड बढ़ गई। इसके साथ ही सर्दी-जुकाम, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिला मेडिकल अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है और दवा काउंटर पर लंबी कतारें लग रही हैं। डॉक्टर लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने और बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दे रहे हैं। ... और पढ़ें

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