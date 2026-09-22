VIDEO: श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर दीपों से जगमगाया मंदिर परिसर

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मथुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए ‘सेवा-संकल्प अभियान माह’ के शुभारंभ पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा-संस्थान की ओर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान श्रीकेशवदेव के समक्ष सैकड़ों दीप प्रज्ज्वलित किए गए। मनोहारी पुष्प सज्जा और दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर भगवान श्रीकेशवदेव से प्रार्थना की गई। मंदिर परिसर में की गई आकर्षक विद्युत सज्जा के चलते पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठा। संस्थान के सचिव कपिल शर्मा और सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक जीवन सेवा और राष्ट्र के विकास के संकल्प से जुड़ा रहा है। उनके जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा-संकल्प अभियान माह के माध्यम से समाज में सेवा और राष्ट्रहित की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर दीप प्रज्ज्वलित कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई।

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