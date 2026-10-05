{"_id":"6ac346be494143490f0c3808","slug":"video-office-bearers-unveiling-the-ramlila-invitation-brochure-in-saunkh-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सौंख में रामलीला निमंत्रण पत्रिका का विमोचन करते पदाधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: सौंख में रामलीला निमंत्रण पत्रिका का विमोचन करते पदाधिकारी
सौंख। श्री आदर्श रामलीला सेवा समिति के तत्वावधान में होनी वाले रामलीला मंचन की तैयरिया जोरो पर शुरू हो गई है। समिति के पदाधिकारियों ने राम मंदिर चौक में एकत्रित होकर रामलीला निमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया गया। और सभी कस्बा समेत ग्रामीण के लोगो से रामलीला मंचन देखने के लिए अपील की गई। अध्यक्ष संजय बंसल ने कहा कि कस्बा में ऐतिहासिक स्थानीय पात्रों द्वारा रामलीला का मंचन होगा। सोमवार को गणेश पूजन के साथ रामलीला मंचन की शुरू आत होगी। इस मौके पर कपूर चंद राठिया, जुगलकिशोर गोयल, संतोष चौधरी, भरत सिंह, वीरपाल सिंह, छीतो सिंह, जीएस सतानंद शर्मा, हनी सिंघल, अभिषेक बजाज, जगदीश चाहर, रामेश्वर लंबरदार, यश गोस्वामी, सुनील वर्मा, श्याम शर्मा, शालू सिंघल, भूपेंद्र चौधरी, मुरारी कुशवाह आदि ने निमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।