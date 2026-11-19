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जानकारी के अनुसार, पवन कुमार अपनी पत्नी मीनाक्षी (35) और ढाई वर्षीय बेटी वंशिका के साथ बाइक से गुड़गांव से भरतपुर (राजस्थान) जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक छाता कोतवाली क्षेत्र के सेमरी फ्लाईओवर पर पहुंची, पीछे से आ रहे किसी ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मीनाक्षी और मासूम वंशिका सड़क पर गिर गईं। गंभीर चोट लगने से दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।