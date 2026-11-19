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बिरला मंदिर चौकी क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि करीब छह माह पहले भी कॉलोनी के दो युवक उनकी बेटी को ले गए थे। उस समय भी आरोपियों ने दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली थी। इसके बाद वह वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर किशोरी को ब्लैकमेल करने लगे। 17 अक्तूबर की रात किशोरी कॉलोनी के पास एक शादी समारोह से घर लौट रही थी। रास्ते में घात लगाए बैठे दोनों युवकों ने उसे उठा लिया और जबरन एक खाली मकान में ले गए। आरोप है कि वहां दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी के घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बंद मकान के पास से चीखने की आवाज सुनकर परिजन वहां पहुंचे। परिजनों को देखकर दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई।पीड़िता के पिता का आरोप है कि उन्होंने गोविंद नगर थाने में तहरीर दी थी। लेकिन अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिता ने बताया कि आरोपी युवक लगातार अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। जांच के बाद आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।