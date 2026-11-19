{"_id":"6aff2d3b5534661ea30c3a82","slug":"crowd-pressure-at-banke-bihari-temple-devotees-fall-amid-rush-for-darshan-at-vrindavan-in-mathura-2026-11-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बांकेबिहारी मंदिर में बेकाबू हुई भीड़: एक-दूसरे पर गिरे कई श्रद्धालु, हालात संभालने में पुलिस के छूटे पसीने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



दिवाली के बाद से श्रीबांकेबिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। कार्तिक मास में ठाकुर श्रीबांकेबिहारी की एक झलक पाने के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। पवित्र मास के समापन के साथ ही दर्शनों की लालसा और बढ़ गई है। बृहस्पतिवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जिससे पुलिस का भीड़ प्रबंधन और मंदिर की संकरी गलियां छोटी पड़ गईं। विज्ञापन



दिवाली के बाद से श्रीबांकेबिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। कार्तिक मास में ठाकुर श्रीबांकेबिहारी की एक झलक पाने के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। पवित्र मास के समापन के साथ ही दर्शनों की लालसा और बढ़ गई है। बृहस्पतिवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जिससे पुलिस का भीड़ प्रबंधन और मंदिर की संकरी गलियां छोटी पड़ गईं। वृंदावन में बृहस्पतिवार को श्रीबांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण पुलिस के भीड़ नियंत्रण इंतजाम ध्वस्त हो गए। दर्शन करने की होड़ में होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के बीच आपाधापी मच गई, जिससे हादसे की स्थिति बन गई। हालांकि, तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाल लिया और कई श्रद्धालुओं को गिरने से बचाया।

Trending Videos

मंदिर की ओर विद्यापीठ, जुगलघाट और दाऊजी तिराहा से तीन गलियों में होकर श्रद्धालु मंदिर के दो प्रवेश द्वारों तक पहुंचते हैं। इन संकरी गलियों के मुहानों पर बने होल्डिंग एरिया में पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को पांच से दस मिनट तक रोककर आगे बढ़ा रहे थे। इसके बावजूद, भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो गया। सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने और उसके दबाव को कम करने के लिए जगह-जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित दर्शन कराना है।





विज्ञापन