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VIDEO: यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा,हादसे के बाद कार में लगी आग एक की मौत दो घायल
मांट। यमुना नगर एक्सप्रेस वे पर थाना राया क्षेत्र में माइल स्टोन 107 पर पुलिस की गश्त गाड़ी और होंडा सिटी में जबरदस्त भीषण हो गई जिसमें एक की मौत हो गई जबकि पुलिसकर्मी सहित तीन घायल हो गए। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
रविवार को यमुना एक्सप्रेस वे पर थाना राया क्षेत्र में माइल स्टोन 107 के समीप पुलिस की गश्त कर रही कार में होंडा सिटी कार में भिड़त हो गई जिसके बाद होंडा सिटी कार में भीषण आग लग गई और एक्सप्रेस पर कार धू धू कर जली और एक्सप्रेस पर वाहनों की रफ़्तार थम गई। सीओ मांट अमरनाथ यादव ने बताया की हादसे में कार में सवार दिल्ली के राजौरी गार्डन निवासी राघव की मौत हो जबकि उसकी बहन प्रतिभा घायल हो गई इसके अलावा पुलिस की गश्त की गाड़ी में सवार पुलिस कर्मी अनिल और चालक प्रताप सिंह घायल हो गये।
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