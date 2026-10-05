VIDEO: महावन तहसील के गांव कारब में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन

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महावन तहसील के गांव कारब में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया इस कुश्ती दंगल में विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों से आये पहलवानों ने अपने अपने दांव पेंच दिखाये सर्व प्रथम राष्ट्रीय संत कार्ष्णि बालयोगी जी महाराज व पुराण मनीषी आचार्य कौशिक व कुश्ती दंगल कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा बजरंगी हनुमानजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया इसके बाद एक हजार रुपए से कुश्ती शुरू की गयी और कुश्ती दंगल में पहलवान दांव-पेंच दिखाते हुए

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