{"_id":"6ab8eb4a1fd973e7100b635e","slug":"video-demand-for-german-silver-rises-amidst-inflation-price-of-gilt-also-increases-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मंहगाई के दौर में बढ़ी जर्मन सिल्वर की मांग, गिलट की कीमत में भी इजाफा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: मंहगाई के दौर में बढ़ी जर्मन सिल्वर की मांग, गिलट की कीमत में भी इजाफा
चांदी के साथ-साथ गिलट के आभूषणों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। जनवरी 2026 में चार लाख के पार कर चुकी चांदी के बाद अचानक गिलट के आभूषणों की मांग बढ़ती चली गई है। जब से अभी तक गिलट पर 500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। गिलट से बने आभूषणों का एक बड़ा सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रहा है। मुख्य रूप से तांबा, जस्ता और निकल का एक मिश्र धातु होने के बावजूद, अपनी चांदी जैसी चमक और कम कीमत के कारण यह भारतीय ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में कृत्रिम (आर्टिफिशियल) आभूषणों के लिए एक प्रमुख विकल्प है। व्यापारियों के बीच इसे जर्मन सिल्वर भी कहा जाता है। जनवरी 2026 से सितंबर आते आते इसकी कीमतों में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मथुरा में लगभग 350 व्यापारी गिलट के कारोबार से जुड़े हैं। गिलट की पायल, बिछिया, कड़े और करधनी जैसे आभूषणों को बनाने में एक लाख लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। बीते वर्ष कॉपर 800, चांदी 400000 और गिलट 700 रुपये थी जोकि अब कॉपर 1400, चांदी 250000 और गिलट 1200 रुपये हो चुकी है। कारीगरों ने भी डेढ़ से 2 रुपये तक मजदूरी बढ़ाई है। जब से गैस, सुहागा और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।