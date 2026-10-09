विदेश में नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी, फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश

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फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विदेश में नौकरी का आकर्षक विज्ञापन देकर बेरोजगारों को जाल में फंसाने वाले गिरोह का साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3.54 लाख रुपये नकद, 23 सिम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और दो चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं।

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