{"_id":"6ac34749c82e49b9f607eaef","slug":"video-farmers-blocked-the-highway-and-leveled-serious-allegations-against-the-arto-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"किसानों ने किया हाईवे जाम, एआरटीओ पर लगाए परेशान करने के आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैलगुवा ओवरब्रिज के पास नेशनल हाईवे-44 पर किसानों ने ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया। किसानों ने एआरटीओ अधिकारियों पर नाजायज तरीके से परेशान करने का आरोप लगाया। हाईवे पर अचानक जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किए। पुलिस अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या समझने का प्रयास किया। किसानों के प्रदर्शन के कारण हाईवे से गुजर रहे ट्रक, बस और अन्य वाहन जाम में फंस गए। इससे यात्रियों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।किसानों का आरोप है कि एआरटीओ अधिकारियों द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है।

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