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संवाद न्यूज एजेंसीललितपुर। जनपद में परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मना रहा है। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना है। इसके अंतर्गत दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने व निर्धारित गति में और नशे में वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लोग खुलेआम नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। हालत यह है कि हाईवे से लेकर मुख्य सड़क व नगर तक में लोग बेपरवाह होकर वाहन चला रहे हैं।फोटो- 12वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट के साथ वाहन चलाना होता है। लेकिन, खुलेआम नियमों की अनदेखी कर हाईवे पर वाहन दौड़ रहे हैं। इनमें कई तो बिना नंबर प्लेट तक के चल रहे हैं। ऐसे में किसी प्रकार की आपराधिक घटना होने की स्थिति में जानकारी तक नहीं हो पाती है।फोटो- 14वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने की सलाह दी जाती है। लेकिन, ऐसा ही नजारा बृहस्पतिवार को दोपहर में शहर के मोहल्ला घुसयाना में देखने को मिला। यहां पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए चालक मोबाइल पर बात करते हुए चल रहे थे।फोटो- 15वाहनों पर निर्धारित लोगों के साथ सफर करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पिसनारी तिराहा के पास एक दोपहिया वाहन पर एक साथ चार लोग सफर करते नजर आए। चालक हेलमेट तक नहीं पहने था।फोटो- 16विभाग की ओर से लोगों को सड़क की बांयी ओर चलने और नाबालिगों को वाहन न चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन, नगर के कलक्ट्रेट मार्ग तक पर स्कूली बच्चे वाहन चलाते दिखे। यही नहीं वे निर्धारित दिशा के विपरीत चल रहे थे।वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।- विपिन चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी