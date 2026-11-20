विज्ञापन

डीपीआरओ ने परिवार रजिस्टर की नकल जारी करने को भी कहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे परिवार रजिस्टर की नकल लेकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। यह कदम लड़कों की शादी के बाद पत्नियों के नाम जुड़वाने में आ रही परेशानी को दूर करेगा। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश के निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी ग्राम पंचायत सचिवों को परिवार रजिस्टर की जांच करने को कहा गया। बहुओं के नाम दर्ज करने और उनकी नकल जारी करने के निर्देश दिए गए।0000000000महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्यइस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी महिला मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। डीपीआरओ कुंवर सिंह ने विशेष रूप से अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी अपने परिवार की बहुओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। इसके लिए परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया सभी पात्र मतदाताओं के पंजीयन में सहायक होगी।