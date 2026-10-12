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लखीमपुर खीरी: निर्मल आश्रम प्रकरण में डीएम से मिले सिख समाज के लोग, कड़ी कार्रवाई की मांग

Mukesh Kumar

Updated Mon, 12 Oct 2026 02:46 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 02:46 PM IST







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लखीमपुर खीरी के गुरुद्वारा श्री निर्मल आश्रम में गुरु ग्रंथ साहिब के कथित अनादर पर सोमवार को सिख समाज ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही गुरुद्वारा श्री निर्मल आश्रम का प्रबंधन किसी अधिकृत संस्था को सौंपने की मांग की। जिलाधिकारी ने मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। ... और पढ़ें

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