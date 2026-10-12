{"_id":"6acce3602c1fb722ba034893","slug":"video-police-unable-to-recover-daughter-woman-climbs-mobile-tower-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बेटी को बरामद नहीं कर सकी पुलिस, मोबाइल टाॅवर पर चढ़ी महिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कासगंज में बेटी के बरामद न होने से नाराज महिला सोमवार को नगला मांमों में टॉवर पर चढ़ गई। महिला के टाॅवर पर चढ़ने की जानकारी मिलने पर काफी संख्या में मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। किसी ने फोन कर इसकी सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस को दी। महिला थाना पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस कर्मियों व ग्रामीणों ने महिला को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मोबाइल टॉवर से नहीं उतरी।

... और पढ़ें