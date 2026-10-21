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उन्नाव में युवक की हत्या कर बक्से में बंद किया शव, हाईवे किनारे फेंक भागे हत्यारे
उन्नाव-लालगंज हाईवे पर एक निजी अस्पताल के पास मंगलवार रात बक्से में बंद एक 25 वर्षीय युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे वजनदार चीज से वार कर हत्या किए जाने की आशंका है।
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