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उन्नाव में युवक की हत्या कर बक्से में बंद किया शव, हाईवे किनारे फेंक भागे हत्यारे

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 21 Oct 2026 11:31 AM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 11:31 AM IST

उन्नाव-लालगंज हाईवे पर एक निजी अस्पताल के पास मंगलवार रात बक्से में बंद एक 25 वर्षीय युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे वजनदार चीज से वार कर हत्या किए जाने की आशंका है। ... और पढ़ें

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