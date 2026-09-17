{"_id":"6aac0262e2ca3cf88504332b","slug":"video-trade-association-office-bearers-honored-opposition-expressed-against-upi-charges-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को किया सम्मानित, यूपीआई शुल्क पर जताया विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल कानपुर की ओर से बृहस्पतिवार को लाजपतनगर स्थित कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कानपुर उद्योग व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित कमेटी के पदाधिकारियाें और व्यापार मंडल के पदाधिकारी का सम्मान किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने यूपीआई पर शुल्क लगाने का विरोध किया। प्रदेश प्रभारी कपिल सब्बरवाल ने चेयरमैन सुबोध चोपड़ा, अध्यक्ष मोहम्मद कलीम, महामंत्री अनूप तिवारी के अलावा डॉ. दीपक श्रीवास्तव को सम्मानित किया। व्यापारियों ने कहा कि त्योहार के समय व्यापारियों पर इस तरह का शुल्क लगाने का प्रस्ताव चिंताजनक और दुखद है। इस मौके पर अजय सराफ, सौरभ गुप्ता, रंजीत सिंह, रणजीत सिंह बब्बू, अनुज जायसवाल, सौरभ गोसाई, मिक्की मनचंदा, रोमी भाटिया, गोपाल बाजपेई, भारत त्रिवेदी, रणवीर सिंह मौजूद थे।

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