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कानपुर: 2017 में जहां से चला स्वच्छता का संदेश, आज उसी गांव की गलियों में बह रहा सीवर का गंदा पानी

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 17 Sep 2026 11:52 AM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 11:52 AM IST







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कल्याणपुर ब्लॉक स्थित ईश्वरीगंज गांव से 15 सितंबर 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत की थी। आज वही गांव सरकारी सिस्टम की उपेक्षा और बदहाली का शिकार है। गांव की मुख्य गलियों में सीवर और नालियों का गंदा पानी सरेराह बह रहा है। ... और पढ़ें

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